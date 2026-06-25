FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen zu

Um 12:08 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,32 Prozent fester bei 10 494,97 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,097 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 461,52 Punkte an der Kurstafel, nach 10 461,63 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 506,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 415,45 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 466,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, stand der FTSE 100 bei 10 106,84 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 25.06.2025, mit 8 718,75 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit 3i (+ 9,33 Prozent auf 24,85 GBP), Aberdeen Group (+ 4,57 Prozent auf 2,43 GBP), Barratt Developments (+ 3,35 Prozent auf 2,90 GBP), Antofagasta (+ 2,96 Prozent auf 37,58 GBP) und SSE (+ 2,73 Prozent auf 24,12 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,39 Prozent auf 80,82 GBP), United Utilities (-2,34 Prozent auf 12,94 GBP), BAE Systems (-2,16 Prozent auf 17,85 GBP), Metlen Energy Metals (-2,05 Prozent auf 41,02 EUR) und BP (-1,44 Prozent auf 4,73 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 19 033 522 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 288,214 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at