Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|FTSE 100 im Blick
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05.10.2026 15:58:42
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 im Plus
Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:40 Uhr 0,07 Prozent auf 10 469,09 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,137 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 462,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 461,95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 451,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 527,46 Punkten erreichte.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 10 831,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 679,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 9 491,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,20 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Sage (+ 1,89 Prozent auf 10,02 GBP), BT Group (+ 1,73 Prozent auf 2,00 GBP), Ithaca Energy (+ 1,67 Prozent auf 2,80 GBP), Haleon (+ 1,61 Prozent auf 3,34 GBP) und Rio Tinto (+ 1,59 Prozent auf 71,68 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen 3i (-5,40 Prozent auf 24,17 GBP), Balfour Beatty (-2,56 Prozent auf 9,14 GBP), Barratt Developments (-2,45 Prozent auf 3,10 GBP), Halma (-2,22 Prozent auf 35,20 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,87 Prozent auf 4,33 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 44 788 015 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 292,119 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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