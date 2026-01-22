FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt letztendlich zu

Der FTSE 100 bewegte sich zum Handelsschluss kaum.

Am Donnerstag ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 10 150,05 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,804 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 138,09 Punkten, nach 10 138,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 226,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 138,09 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,833 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 22.12.2025, den Wert von 9 865,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 515,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der FTSE 100 8 545,13 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,00 Prozent aufwärts. Bei 10 257,75 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 4,45 Prozent auf 3,24 GBP), StJamess Place (+ 4,31 Prozent auf 15,11 GBP), Metlen Energy Metals (+ 4,00 Prozent auf 43,20 EUR), Hikma Pharmaceuticals (+ 3,16 Prozent auf 15,68 GBP) und JD Sports Fashion (+ 3,12 Prozent auf 0,85 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Admiral Group (-4,61 Prozent auf 28,12 GBP), BAE Systems (-3,73 Prozent auf 19,85 GBP), Ocado Group (-3,01 Prozent auf 2,55 GBP), Intermediate Capital Group (-2,61 Prozent auf 19,40 GBP) und Rio Tinto (-2,33 Prozent auf 64,86 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 144 116 841 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 242,457 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at