3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|FTSE 100-Marktbericht
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05.05.2026 09:28:57
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus
Am Dienstag gibt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,97 Prozent auf 10 263,04 Punkte nach. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,972 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 10 365,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 363,93 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 365,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 256,46 Punkten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 10 436,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 309,22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 596,35 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,13 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intertek (+ 6,33 Prozent auf 51,08 GBP), BT Group (+ 4,32 Prozent auf 2,26 GBP), Compass Group (+ 2,78 Prozent auf 29,04 USD), RELX (+ 2,34 Prozent auf 27,61 GBP) und Ocado Group (+ 1,79 Prozent auf 1,99 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen HSBC (-5,30 Prozent auf 12,87 GBP), Lloyds Banking Group (-2,76 Prozent auf 0,96 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,62 Prozent auf 141,20 USD), Haleon (-2,30 Prozent auf 3,36 GBP) und Fresnillo (-2,21 Prozent auf 31,83 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 8 856 970 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 270,488 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
FTSE 100-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,72 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|BT Group plc
|2,56
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|Compass Group plc
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|Fresnillo PLC
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|Haleon PLC
|3,90
|-1,51%
|HSBC Holdings plc
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