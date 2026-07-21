FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus

Am Dienstag gibt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,33 Prozent auf 10 489,71 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,185 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10 524,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 524,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 485,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 532,66 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 10 363,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 498,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 012,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,41 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Babcock International (+ 6,27 Prozent auf 11,03 GBP), Antofagasta (+ 2,89 Prozent auf 35,65 GBP), BAE Systems (+ 2,72 Prozent auf 19,26 GBP), Endeavour Mining (+ 2,34 Prozent auf 35,04 GBP) und Glencore (+ 2,28 Prozent auf 5,24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Compass Group (-2,59 Prozent auf 30,78 USD), Segro (-2,58 Prozent auf 8,78 GBP), StJamess Place (-2,07 Prozent auf 10,53 GBP), Entain (-1,89 Prozent auf 5,49 GBP) und Pearson (-1,73 Prozent auf 12,21 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 2 555 455 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,912 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at