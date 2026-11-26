Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,72 Prozent stärker bei 10 605,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,161 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,008 Prozent schwächer bei 10 426,06 Punkten in den Handel, nach 10 426,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 607,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 425,37 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 2,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 767,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 878,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 691,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,58 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Imperial Brands (+ 14,38 Prozent auf 34,66 GBP), Babcock International (+ 6,07 Prozent auf 10,85 GBP), Fresnillo (+ 5,54 Prozent auf 21,91 GBP), Endeavour Mining (+ 5,36 Prozent auf 33,04 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 4,42 Prozent auf 120,40 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Metlen Energy Metals (-1,43 Prozent auf 40,12 EUR), Land Securities Group (-1,29 Prozent auf 6,88 GBP), Severn Trent (-1,21 Prozent auf 32,66 GBP), BAT (-0,75 Prozent auf 45,22 GBP) und Haleon (-0,48 Prozent auf 3,55 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 33 503 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 257,999 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at