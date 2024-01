FTSE 100 aktuell: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,54 Prozent stärker bei 7 526,31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,331 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 485,73 Punkten in den Handel, nach 7 485,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 7 537,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 485,73 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,863 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 697,51 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.10.2023, den Stand von 7 389,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 757,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,53 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Anglo American (+ 4,18 Prozent auf 18,64 GBP), Fresnillo (+ 3,27 Prozent auf 4,97 GBP), Ocado Group (+ 2,71 Prozent auf 5,91 GBP), Antofagasta (+ 2,41 Prozent auf 16,36 GBP) und Glencore (+ 2,31 Prozent auf 4,15 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Haleon (-2,26 Prozent auf 3,14 GBP), Rentokil Initial (-0,97 Prozent auf 3,98 GBP), Bunzl (-0,47 Prozent auf 31,63 GBP), Reckitt Benckiser (-0,47 Prozent auf 55,24 GBP) und Compass Group (-0,38 Prozent auf 21,01 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 014 824 Aktien gehandelt. Mit 191,800 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,91 Prozent bei der Vodafone Group-Aktie zu erwarten.

