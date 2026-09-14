FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich fester

Am Montag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,68 Prozent höher bei 10 722,98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,181 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10 650,92 Punkte an der Kurstafel, nach 10 650,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 650,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 726,93 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 10 750,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 471,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 9 283,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,76 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 5,48 Prozent auf 10,11 GBP), RELX (+ 5,09 Prozent auf 26,01 GBP), GSK (+ 4,22 Prozent auf 18,45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,18 Prozent auf 85,83 GBP) und Smith Nephew (+ 4,07 Prozent auf 10,50 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Halma (-5,50 Prozent auf 34,34 GBP), Antofagasta (-4,96 Prozent auf 36,02 GBP), Fresnillo (-3,25 Prozent auf 29,16 GBP), International Consolidated Airlines (-3,24 Prozent auf 4,06 GBP) und Glencore (-3,09 Prozent auf 5,87 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 17 116 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 311,127 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at