FTSE 100-Performance im Blick 11.12.2025 17:59:23

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester

Der FTSE 100 notierte am Donnerstag im Plus.

Am Donnerstag notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,49 Prozent fester bei 9 703,16 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,778 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 655,55 Punkten, nach 9 655,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 715,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 635,30 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,374 Prozent nach oben. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 11.11.2025, einen Stand von 9 899,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 297,58 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 11.12.2024, mit 8 301,62 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 17,47 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell RS Group (+ 6,19 Prozent auf 6,43 GBP), Ashtead (+ 4,70 Prozent auf 50,10 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,55 Prozent auf 0,82 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,11 Prozent auf 3,98 GBP) und WPP 2012 (+ 3,05 Prozent auf 3,28 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Ocado Group (-6,30 Prozent auf 2,20 GBP), Informa (-3,29 Prozent auf 8,99 GBP), Smith Nephew (-2,76 Prozent auf 12,15 GBP), Entain (-2,18 Prozent auf 7,43 GBP) und Associated British Foods (-1,55 Prozent auf 20,97 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 59 548 172 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 240,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

