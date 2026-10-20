Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|FTSE 100-Kursverlauf
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20.10.2026 12:26:53
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer
Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,74 Prozent tiefer bei 10 685,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,283 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent schwächer bei 10 764,07 Punkten in den Handel, nach 10 764,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 679,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 767,96 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, mit 10 659,13 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 524,76 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 403,57 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,37 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ithaca Energy (+ 1,09 Prozent auf 2,98 GBP), National Grid (+ 0,82 Prozent auf 11,99 GBP), AstraZeneca (+ 0,74 Prozent auf 124,92 GBP), Coca-Cola HBC (+ 0,71 Prozent auf 45,38 GBP) und ConvaTec (+ 0,59 Prozent auf 2,37 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-4,09 Prozent auf 32,23 GBP), Halma (-3,81 Prozent auf 32,82 GBP), Diploma (-3,27 Prozent auf 75,45 GBP), Rio Tinto (-3,19 Prozent auf 65,01 GBP) und Fresnillo (-3,13 Prozent auf 26,00 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 24 563 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 290,983 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|39,28
|-0,71%
|AstraZeneca PLC
|150,25
|2,77%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|147,00
|0,68%
|Barratt Developments PLC
|3,80
|3,83%
|Coca-Cola HBC AG
|52,90
|2,32%
|ConvaTec PLC
|2,82
|1,44%
|Diploma PLC
|89,85
|-2,23%
|Fresnillo PLC
|32,22
|1,32%
|Halma PLC
|39,80
|0,20%
|HSBC Holdings plc
|16,36
|-1,15%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,49
|-0,34%
|Lloyds Banking Group
|1,20
|-2,71%
|National Grid plc
|14,44
|1,62%
|Rio Tinto plc
|78,35
|-1,48%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 733,00
|-0,29%
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