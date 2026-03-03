FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 2,75 Prozent tiefer bei 10 484,13 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,175 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 780,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 780,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 780,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 406,14 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 314,59 Punkte. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 9 692,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 871,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,36 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Flutter Entertainment (+ 4,88 Prozent auf 81,20 GBP), Smith Nephew (+ 3,58 Prozent auf 13,60 GBP), BP (+ 1,06 Prozent auf 4,93 GBP), Sage (+ 0,88 Prozent auf 8,47 GBP) und RELX (+ 0,82 Prozent auf 25,96 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Intertek (-18,14 Prozent auf 38,82 GBP), DCC (-6,29 Prozent auf 48,40 GBP), Antofagasta (-5,84 Prozent auf 39,15 GBP), International Consolidated Airlines (-5,44 Prozent auf 3,79 GBP) und Fresnillo (-5,44 Prozent auf 38,96 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 210 562 725 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,755 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

