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Index-Bewegung 08.05.2026 09:29:15

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitag.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,69 Prozent auf 10 206,41 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,992 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 277,40 Punkte an der Kurstafel, nach 10 276,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 203,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 277,40 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 608,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 10 369,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 531,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,57 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BT Group (+ 1,49 Prozent auf 2,25 GBP), Antofagasta (+ 0,94 Prozent auf 39,35 GBP), JD Sports Fashion (+ 0,56 Prozent auf 0,73 GBP), Rio Tinto (+ 0,26 Prozent auf 77,04 GBP) und Imperial Brands (+ 0,22 Prozent auf 27,59 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Intertek (-4,80 Prozent auf 48,04 GBP), International Consolidated Airlines (-3,91 Prozent auf 3,81 GBP), StJamess Place (-1,90 Prozent auf 11,89 GBP), Flutter Entertainment (-1,85 Prozent auf 74,26 GBP) und BAE Systems (-1,83 Prozent auf 19,55 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 441 277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,996 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

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