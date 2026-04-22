FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone

Der FTSE 100 verlor im LSE-Handel zum Handelsschluss 0,21 Prozent auf 10 476,46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,024 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 497,92 Punkten in den Handel, nach 10 498,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 523,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 468,03 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 1,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 918,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 150,05 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 328,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,28 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Glencore (+ 2,53 Prozent auf 5,63 GBP), Rio Tinto (+ 2,30 Prozent auf 74,58 GBP), Bunzl (+ 2,12 Prozent auf 24,09 GBP), Antofagasta (+ 2,01 Prozent auf 37,83 GBP) und Anglo American (+ 1,92 Prozent auf 36,29 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Melrose Industries (-6,09 Prozent auf 5,00 GBP), JD Sports Fashion (-3,90 Prozent auf 0,73 GBP), Rolls-Royce (-3,54 Prozent auf 11,39 GBP), International Consolidated Airlines (-3,37 Prozent auf 3,79 GBP) und easyJet (-2,77 Prozent auf 3,65 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 85 392 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 266,807 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at