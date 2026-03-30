FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt mit Gewinnen

Für den FTSE 100 ging es am Abend aufwärts.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel schlussendlich um 1,61 Prozent fester bei 10 127,96 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,868 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 967,47 Punkte an der Kurstafel, nach 9 967,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 135,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 958,05 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 910,55 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 940,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 8 658,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,78 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 4,53 Prozent auf 10,73 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,32 Prozent auf 86,02 GBP), Centrica (+ 4,26 Prozent auf 2,11 GBP), Land Securities Group (+ 3,76 Prozent auf 5,52 GBP) und SSE (+ 3,71 Prozent auf 25,74 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-3,21 Prozent auf 31,61 GBP), Ocado Group (-2,13 Prozent auf 1,82 GBP), International Consolidated Airlines (-1,88 Prozent auf 3,50 GBP), Airtel Africa (-1,53 Prozent auf 3,48 GBP) und RS Group (-1,50 Prozent auf 5,57 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 133 848 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 255,648 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,78 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at