FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsende legte der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,02 Prozent auf 10 782,87 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,246 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10 673,36 Punkten in den Montagshandel, nach 10 673,94 Punkten am Vortag.

Bei 10 654,32 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 785,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 10 552,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 901,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 9 682,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,36 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 6,17 Prozent auf 33,05 GBP), Anglo American (+ 5,21 Prozent auf 38,94 GBP), Fresnillo (+ 4,97 Prozent auf 26,38 GBP), Babcock International (+ 4,77 Prozent auf 10,55 GBP) und Rolls-Royce (+ 4,71 Prozent auf 13,21 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Imperial Brands (-2,49 Prozent auf 28,99 GBP), Haleon (-2,39 Prozent auf 3,31 GBP), Whitbread (-2,26 Prozent auf 27,63 GBP), BAT (-1,97 Prozent auf 44,77 GBP) und Smith Nephew (-1,77 Prozent auf 11,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 104 977 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 267,925 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at