FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Ende des Mittwochshandels

Der FTSE 100 befand sich am Mittwochabend im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch sprang der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 2,15 Prozent auf 10 438,66 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,972 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 218,76 Punkten in den Handel, nach 10 219,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 488,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 218,76 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,707 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 436,29 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 369,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 597,42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 11,14 Prozent auf 34,62 GBP), easyJet (+ 8,86 Prozent auf 3,74 GBP), Prudential (+ 7,39 Prozent auf 11,84 GBP), Anglo American (+ 7,38 Prozent auf 38,28 GBP) und Antofagasta (+ 7,22 Prozent auf 38,19 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil BP (-3,72 Prozent auf 5,51 GBP), Smith Nephew (-3,58 Prozent auf 11,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,05 Prozent auf 32,12 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,48 Prozent auf 93,40 GBP) und Sage (-2,42 Prozent auf 8,87 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 149 795 520 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 270,520 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie weist mit 4,86 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at