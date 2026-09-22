FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Start

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 10 748,02 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,181 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 738,97 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 739,01 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 738,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 768,14 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 816,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 437,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 226,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 8,41 Prozent auf 3,31 GBP), Smiths (+ 4,44 Prozent auf 27,05 GBP), Bunzl (+ 1,53 Prozent auf 26,54 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,45 Prozent auf 7,70 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,41 Prozent auf 0,75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Admiral Group (-2,45 Prozent auf 37,42 GBP), Fresnillo (-1,63 Prozent auf 29,36 GBP), Standard Chartered (-1,61 Prozent auf 22,82 GBP), Endeavour Mining (-1,42 Prozent auf 45,96 GBP) und Burberry (-1,22 Prozent auf 10,13 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 446 809 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 302,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at