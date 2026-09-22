Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 22.09.2026 09:28:53

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Start

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Start

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 10 748,02 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,181 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 738,97 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 739,01 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 738,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 768,14 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 816,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 437,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 226,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 8,41 Prozent auf 3,31 GBP), Smiths (+ 4,44 Prozent auf 27,05 GBP), Bunzl (+ 1,53 Prozent auf 26,54 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,45 Prozent auf 7,70 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,41 Prozent auf 0,75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Admiral Group (-2,45 Prozent auf 37,42 GBP), Fresnillo (-1,63 Prozent auf 29,36 GBP), Standard Chartered (-1,61 Prozent auf 22,82 GBP), Endeavour Mining (-1,42 Prozent auf 45,96 GBP) und Burberry (-1,22 Prozent auf 10,13 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 446 809 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 302,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresnillo PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresnillo PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 43,44 -3,47% Admiral Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 165,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,56 0,00% Barratt Developments PLC
Bunzl plc 30,86 0,26% Bunzl plc
Burberry plc 11,88 -1,33% Burberry plc
Endeavour Mining PLC 54,02 -0,07% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 34,18 -0,93% Fresnillo PLC
Howden Joinery Group PLC 9,00 1,12% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 17,73 -0,75% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,88 0,46% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3,51 -1,79% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,27 -1,32% Lloyds Banking Group
Smiths PLC 32,00 5,26% Smiths PLC
Standard Chartered plc 26,30 -3,49% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 745,08 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag kaum, während der deutsche Leitindex verliert. Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen