FTSE 100-Performance im Blick 28.01.2026 15:58:47

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Der FTSE 100 sinkt aktuell.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 10 172,03 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,815 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 207,63 Punkten, nach 10 207,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 225,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 144,65 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,285 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 9 870,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 696,74 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 28.01.2025, mit 8 533,87 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,22 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Metlen Energy Metals (+ 5,76 Prozent auf 45,88 EUR), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,94 Prozent auf 12,34 GBP), Diageo (+ 1,62 Prozent auf 16,36 GBP), DCC (+ 1,40 Prozent auf 46,44 GBP) und Howden Joinery Group (+ 0,95 Prozent auf 8,48 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Smiths (-2,68 Prozent auf 25,46 GBP), Rolls-Royce (-2,23 Prozent auf 12,12 GBP), Hiscox (-2,03 Prozent auf 14,97 GBP), Halma (-1,97 Prozent auf 35,82 GBP) und GSK (-1,69 Prozent auf 18,31 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 12 279 603 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 245,512 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Analysen zu Halma PLC

