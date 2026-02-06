FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Zum Handelsende kletterte der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,59 Prozent auf 10 369,75 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,911 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 309,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 309,22 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 253,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 380,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 122,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 735,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 727,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 5,17 Prozent auf 11,80 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4,33 Prozent auf 4,39 GBP), Fresnillo (+ 3,88 Prozent auf 36,94 GBP), WPP 2012 (+ 2,88 Prozent auf 2,68 GBP) und Barclays (+ 2,71 Prozent auf 4,79 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Metlen Energy Metals (-13,25 Prozent auf 38,50 EUR), Experian (-4,65 Prozent auf 24,99 GBP), RELX (-4,62 Prozent auf 21,45 GBP), Sage (-3,08 Prozent auf 8,44 GBP) und Compass Group (-2,48 Prozent auf 21,25 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 80 192 553 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,422 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

