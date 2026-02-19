FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der FTSE 100 verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,23 Prozent schwächer bei 10 662,10 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,067 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 686,37 Punkten, nach 10 686,18 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 687,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 650,98 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 2,07 Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 195,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der FTSE 100 9 507,41 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 712,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,14 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 715,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 2,77 Prozent auf 2,79 GBP), RELX (+ 2,73 Prozent auf 22,95 GBP), Auto Trader Group (+ 1,08 Prozent auf 4,77 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,08 Prozent auf 4,47 GBP) und Croda International (+ 1,04 Prozent auf 30,02 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Centrica (-8,57 Prozent auf 1,79 GBP), Rio Tinto (-3,70 Prozent auf 71,16 GBP), Antofagasta (-3,43 Prozent auf 38,63 GBP), Glencore (-2,27 Prozent auf 4,96 GBP) und Fresnillo (-2,16 Prozent auf 38,27 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Centrica-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 2 225 124 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 275,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at