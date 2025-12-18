FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich fester

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,23 Prozent fester bei 9 797,26 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,785 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 774,32 Punkten, nach 9 774,32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 806,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 770,53 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,54 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9 552,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 228,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 199,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,61 Prozent nach oben. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 5,48 Prozent auf 25,79 GBP), Ocado Group (+ 3,33 Prozent auf 2,48 GBP), Frasers Group (+ 3,08 Prozent auf 7,03 GBP), Rentokil Initial (+ 3,07 Prozent auf 4,46 GBP) und 3i (+ 1,49 Prozent auf 32,61 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil United Utilities (-1,12 Prozent auf 11,90 GBP), DCC (-1,10 Prozent auf 48,70 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,01 Prozent auf 1,70 GBP), Flutter Entertainment (-0,97 Prozent auf 163,30 GBP) und GSK (-0,90 Prozent auf 18,17 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 8 689 646 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 238,422 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at