SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Marktbericht
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29.05.2026 17:58:29
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter
Am Freitag schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 10 416,07 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,003 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 425,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 425,96 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 462,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 410,41 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,473 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 213,11 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 910,55 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 716,45 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,67 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 7,11 Prozent auf 2,23 GBP), Auto Trader Group (+ 3,35 Prozent auf 4,42 GBP), Airtel Africa (+ 2,38 Prozent auf 3,53 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,25 Prozent auf 41,86 EUR) und ConvaTec (+ 1,97 Prozent auf 2,02 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil SSE (-3,08 Prozent auf 23,31 GBP), Diageo (-2,94 Prozent auf 15,36 GBP), Imperial Brands (-2,64 Prozent auf 26,96 GBP), BAT (-2,46 Prozent auf 45,91 GBP) und J Sainsbury (-2,31 Prozent auf 2,96 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 208 606 612 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 278,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien
Die 3i-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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