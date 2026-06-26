FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent tiefer bei 10 508,02 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 530,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 529,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 404,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 530,18 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 1,39 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 10 491,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der FTSE 100 noch bei 9 972,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 735,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,60 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Endeavour Mining (+ 2,91 Prozent auf 38,52 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,73 Prozent auf 48,90 GBP), Sage (+ 2,69 Prozent auf 8,18 GBP), Burberry (+ 2,35 Prozent auf 11,09 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2,15 Prozent auf 49,31 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Croda International (-4,88 Prozent auf 30,20 GBP), Whitbread (-2,85 Prozent auf 24,55 GBP), Airtel Africa (-2,57 Prozent auf 3,34 GBP), BP (-2,38 Prozent auf 4,69 GBP) und Barclays (-2,03 Prozent auf 5,11 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 90 589 769 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,978 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at