FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Der FTSE 100 wagte sich am Montag nicht aus der Reserve.

Letztendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 10 140,70 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,814 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 124,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 124,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 149,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 089,93 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 9 649,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 9 427,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 248,49 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 6,50 Prozent auf 37,34 GBP), Ocado Group (+ 6,18 Prozent auf 2,89 GBP), Glencore (+ 3,50 Prozent auf 4,69 GBP), Diageo (+ 2,73 Prozent auf 16,75 GBP) und Rio Tinto (+ 2,15 Prozent auf 61,35 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil WPP 2012 (-6,55 Prozent auf 3,27 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-4,07 Prozent auf 1,66 GBP), International Consolidated Airlines (-3,09 Prozent auf 4,11 GBP), Severn Trent (-2,96 Prozent auf 28,21 GBP) und Ashtead (-2,90 Prozent auf 54,32 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 66 704 884 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at