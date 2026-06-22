FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels freundlich

Am Montag steht der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,72 Prozent im Plus bei 10 437,85 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,062 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 363,58 Punkten, nach 10 363,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 346,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 443,16 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 10 466,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 9 918,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 8 774,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,89 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 3,95 Prozent auf 6,63 GBP), Barclays (+ 3,94 Prozent auf 5,16 GBP), Lloyds Banking Group (+ 3,90 Prozent auf 1,09 GBP), Whitbread (+ 3,40 Prozent auf 24,62 GBP) und Marks Spencer (+ 3,10 Prozent auf 3,59 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Babcock International (-5,89 Prozent auf 9,84 GBP), JD Sports Fashion (-3,14 Prozent auf 0,83 GBP), Burberry (-2,82 Prozent auf 11,03 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,15 Prozent auf 82,78 GBP) und RELX (-2,06 Prozent auf 23,28 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 129 897 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,607 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at