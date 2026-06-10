FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende fester

Am Mittwoch zeigten sich die Anleger in London zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,27 Prozent stärker bei 10 254,81 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,972 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 227,38 Punkten, nach 10 227,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 263,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 127,60 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 233,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 412,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 853,08 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,05 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Flutter Entertainment (+ 4,96 Prozent auf 86,72 GBP), Frasers Group (+ 4,05 Prozent auf 7,71 GBP), Entain (+ 3,02 Prozent auf 6,01 GBP), Land Securities Group (+ 2,94 Prozent auf 6,49 GBP) und Tesco (+ 2,92 Prozent auf 4,69 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Experian (-2,41 Prozent auf 25,56 GBP), Weir Group (-2,24 Prozent auf 22,74 GBP), RELX (-2,08 Prozent auf 25,48 GBP), Pershing Square (-1,78 Prozent auf 38,60 GBP) und Barratt Developments (-1,73 Prozent auf 2,50 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 132 571 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 273,121 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,45 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at