FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Der FTSE 100 erhöhte sich im LSE-Handel schlussendlich um 1,15 Prozent auf 10 341,56 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,839 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 223,72 Punkten, nach 10 223,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 345,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 145,36 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, den Stand von 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 717,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 673,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 345,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 6,11 Prozent auf 0,87 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 4,15 Prozent auf 140,40 USD), International Consolidated Airlines (+ 3,59 Prozent auf 4,33 GBP), AstraZeneca (+ 3,24 Prozent auf 140,40 GBP) und Beazley (+ 3,09 Prozent auf 11,68 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-2,98 Prozent auf 2,12 GBP), BAE Systems (-2,63 Prozent auf 19,22 GBP), Metlen Energy Metals (-2,22 Prozent auf 45,00 EUR), Auto Trader Group (-1,15 Prozent auf 5,32 GBP) und Fresnillo (-0,92 Prozent auf 36,68 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 141 093 624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 254,872 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,24 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

