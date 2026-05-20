FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus

Der FTSE 100 setzt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 10 294,13 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,954 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 330,70 Punkten, nach 10 330,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 286,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 330,70 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,975 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 609,08 Punkte. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 10 686,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 781,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,45 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RS Group (+ 8,58 Prozent auf 6,52 GBP), Severn Trent (+ 2,79 Prozent auf 30,96 GBP), Marks Spencer (+ 2,36 Prozent auf 3,35 GBP), Fresnillo (+ 2,16 Prozent auf 32,62 GBP) und United Utilities (+ 1,88 Prozent auf 13,54 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Experian (-3,76 Prozent auf 26,08 GBP), Tesco (-2,81 Prozent auf 4,47 GBP), RELX (-2,71 Prozent auf 24,59 GBP), WPP 2012 (-2,44 Prozent auf 2,72 GBP) und Auto Trader Group (-2,42 Prozent auf 4,91 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 217 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 265,291 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at