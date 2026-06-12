FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Beim FTSE 100 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,80 Prozent auf 10 386,63 Punkte zu. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,935 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 302,68 Zählern und damit 0,012 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 303,88 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 392,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 302,68 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,170 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 10 265,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der FTSE 100 10 305,15 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 884,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,38 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell International Consolidated Airlines (+ 4,37 Prozent auf 4,25 GBP), Antofagasta (+ 4,18 Prozent auf 40,17 GBP), Rolls-Royce (+ 3,77 Prozent auf 13,00 GBP), Fresnillo (+ 3,27 Prozent auf 29,66 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,26 Prozent auf 14,72 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen BP (-2,60 Prozent auf 5,31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,05 Prozent auf 32,09 GBP), BAE Systems (-1,90 Prozent auf 19,06 GBP), Bunzl (-0,63 Prozent auf 25,42 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,54 Prozent auf 88,02 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 478 509 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 257,445 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die 3i-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at