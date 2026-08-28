Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 28.08.2026 09:28:42

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,31 Prozent fester bei 10 826,27 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,249 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 792,46 Punkten in den Handel, nach 10 792,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 844,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 792,44 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,092 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 871,02 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 10 425,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 216,82 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,79 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 2,05 Prozent auf 28,92 GBP), Endeavour Mining (+ 1,92 Prozent auf 48,30 GBP), Melrose Industries (+ 1,86 Prozent auf 5,18 GBP), Diageo (+ 1,70 Prozent auf 17,31 GBP) und Antofagasta (+ 1,19 Prozent auf 40,87 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-1,53 Prozent auf 20,60 GBP), Babcock International (-1,11 Prozent auf 10,70 GBP), Barratt Developments (-0,86 Prozent auf 3,17 GBP), JD Sports Fashion (-0,74 Prozent auf 0,86 GBP) und Smith Nephew (-0,70 Prozent auf 10,65 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 011 377 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 305,003 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu JD Sports Fashion PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 32,93 -0,78% 3i plc
Antofagasta plc 46,62 -0,28% Antofagasta plc
Babcock International 12,27 -3,08% Babcock International
BAE Systems plc 23,84 -2,53% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,72 -0,53% Barratt Developments PLC
Diageo plc 19,95 0,58% Diageo plc
Endeavour Mining PLC 53,86 -2,46% Endeavour Mining PLC
HSBC Holdings plc 17,77 0,90% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,01 -0,49% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,28 0,59% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,05 2,37% Melrose Industries PLC Registered Shs
Smith & Nephew plc 12,50 0,00% Smith & Nephew plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 824,26 0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen