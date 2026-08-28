FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,31 Prozent fester bei 10 826,27 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,249 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 792,46 Punkten in den Handel, nach 10 792,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 844,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 792,44 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,092 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 871,02 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 10 425,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 216,82 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,79 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 2,05 Prozent auf 28,92 GBP), Endeavour Mining (+ 1,92 Prozent auf 48,30 GBP), Melrose Industries (+ 1,86 Prozent auf 5,18 GBP), Diageo (+ 1,70 Prozent auf 17,31 GBP) und Antofagasta (+ 1,19 Prozent auf 40,87 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-1,53 Prozent auf 20,60 GBP), Babcock International (-1,11 Prozent auf 10,70 GBP), Barratt Developments (-0,86 Prozent auf 3,17 GBP), JD Sports Fashion (-0,74 Prozent auf 0,86 GBP) und Smith Nephew (-0,70 Prozent auf 10,65 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 011 377 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 305,003 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at