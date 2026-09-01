FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Der FTSE 100 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,41 Prozent leichter bei 10 779,87 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,229 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 824,60 Punkten, nach 10 824,26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 765,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 829,19 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 10 868,05 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 01.06.2026, mit 10 338,95 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 196,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser Group (+ 5,30 Prozent auf 54,04 GBP), BP (+ 3,12 Prozent auf 5,31 GBP), Bunzl (+ 2,94 Prozent auf 28,74 GBP), Glencore (+ 2,03 Prozent auf 6,08 GBP) und Entain (+ 1,79 Prozent auf 5,22 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Intermediate Capital Group (-3,91 Prozent auf 19,43 GBP), InterContinental Hotels Group (-3,75 Prozent auf 156,55 USD), Endeavour Mining (-3,71 Prozent auf 45,66 GBP), International Consolidated Airlines (-2,97 Prozent auf 4,25 GBP) und Rolls-Royce (-2,94 Prozent auf 14,85 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 8 373 784 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 306,156 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at