FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind

Beim FTSE 100 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,06 Prozent fester bei 10 213,56 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,815 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 207,63 Punkten, nach 10 207,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 216,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 200,73 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 696,74 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 28.01.2025, mit 8 533,87 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,64 Prozent aufwärts. Bei 10 257,75 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 1,78 Prozent auf 38,23 GBP), Admiral Group (+ 1,11 Prozent auf 26,90 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,04 Prozent auf 0,85 GBP), Howden Joinery Group (+ 0,64 Prozent auf 8,45 GBP) und RS Group (+ 0,61 Prozent auf 6,55 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil GSK (-1,66 Prozent auf 18,32 GBP), Experian (-1,33 Prozent auf 27,48 GBP), ConvaTec (-0,60 Prozent auf 2,32 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,58 Prozent auf 15,36 GBP) und Haleon (-0,48 Prozent auf 3,75 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NatWest Group-Aktie. 1 414 742 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 245,512 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,09 erwartet. Mit 8,52 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at