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Index im Blick 25.09.2026 09:28:38

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind

Beim FTSE 100 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,52 Prozent fester bei 10 735,97 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,179 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 679,89 Punkten, nach 10 679,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 741,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 666,95 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,721 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 886,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 529,89 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 9 213,98 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,89 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 2,47 Prozent auf 38,10 GBP), Glencore (+ 2,44 Prozent auf 5,62 GBP), Anglo American (+ 2,41 Prozent auf 40,76 GBP), Endeavour Mining (+ 2,17 Prozent auf 45,49 GBP) und Fresnillo (+ 2,16 Prozent auf 28,84 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ithaca Energy (-3,04 Prozent auf 2,87 GBP), BP (-2,34 Prozent auf 5,58 GBP), Babcock International (-0,93 Prozent auf 9,76 GBP), BAE Systems (-0,88 Prozent auf 19,75 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,80 Prozent auf 36,12 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 1 707 081 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,616 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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