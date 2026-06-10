FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags

Derzeit ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,53 Prozent auf 10 172,68 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 2,972 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 227,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 227,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 168,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 253,03 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 10 233,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 412,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 853,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,23 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell DCC (+ 2,25 Prozent auf 61,35 GBP), Land Securities Group (+ 1,51 Prozent auf 6,40 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,47 Prozent auf 162,55 USD), Associated British Foods (+ 1,46 Prozent auf 19,17 GBP) und Tesco (+ 1,25 Prozent auf 4,62 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil RELX (-4,04 Prozent auf 24,97 GBP), Experian (-3,25 Prozent auf 25,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,74 Prozent auf 88,78 GBP), HSBC (-2,44 Prozent auf 12,79 GBP) und Sage (-2,09 Prozent auf 8,34 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 32 547 276 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,121 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,24 Prozent.

Redaktion finanzen.at