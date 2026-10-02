FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,48 Prozent auf 10 478,57 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,171 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10 428,23 Punkten, nach 10 428,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 503,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 413,37 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 2,03 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 10 756,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 652,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der FTSE 100 9 427,73 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Halma (+ 3,87 Prozent auf 35,98 GBP), BT Group (+ 3,48 Prozent auf 1,98 GBP), Antofagasta (+ 3,15 Prozent auf 38,06 GBP), Glencore (+ 3,14 Prozent auf 5,62 GBP) und Compass Group (+ 3,05 Prozent auf 30,07 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen IG Group (-21,50 Prozent auf 10,04 GBP), Bank of Georgia Group (-2,29 Prozent auf 132,30 GBP), Standard Chartered (-2,16 Prozent auf 21,70 GBP), Babcock International (-1,45 Prozent auf 9,35 GBP) und GSK (-1,03 Prozent auf 17,77 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 66 600 536 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 301,347 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at