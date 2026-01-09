FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Schlussendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,80 Prozent höher bei 10 124,60 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,801 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 044,70 Punkte an der Kurstafel, nach 10 044,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 032,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 135,70 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,74 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 9 642,01 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 09.10.2025, mit 9 509,40 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 319,69 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Glencore (+ 9,60 Prozent auf 4,53 GBP), Antofagasta (+ 4,11 Prozent auf 34,73 GBP), Auto Trader Group (+ 3,81 Prozent auf 5,94 GBP), WPP 2012 (+ 3,13 Prozent auf 3,50 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,45 Prozent auf 71,10 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen J Sainsbury (-5,29 Prozent auf 3,12 GBP), Rio Tinto (-3,04 Prozent auf 60,06 GBP), International Consolidated Airlines (-2,71 Prozent auf 4,24 GBP), Vodafone Group (-2,36 Prozent auf 1,01 GBP) und Tesco (-1,59 Prozent auf 4,15 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 88 050 551 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 254,282 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,81 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at