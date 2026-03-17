FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels steigen

Beim FTSE 100 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag steigt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,13 Prozent auf 10 331,17 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,968 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 317,63 Punkten in den Handel, nach 10 317,69 Punkten am Vortag.

Bei 10 338,70 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 317,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 556,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 774,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, lag der FTSE 100 bei 8 680,29 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,82 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 2,86 Prozent auf 30,19 GBP), Centrica (+ 1,87 Prozent auf 2,12 GBP), Severn Trent (+ 1,84 Prozent auf 32,04 GBP), United Utilities (+ 1,81 Prozent auf 13,77 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,76 Prozent auf 12,88 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-2,07 Prozent auf 80,58 GBP), Whitbread (-1,72 Prozent auf 23,40 GBP), Halma (-1,67 Prozent auf 37,74 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,66 Prozent auf 65,20 GBP) und RS Group (-1,64 Prozent auf 6,00 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 473 962 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,854 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at