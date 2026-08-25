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Index im Blick 25.08.2026 12:26:49

FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell

FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell

Wenig Veränderung ist derzeit in London zu beobachten.

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent stärker bei 10 864,02 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,236 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 854,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 886,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 854,22 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 736,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 466,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 321,40 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Melrose Industries (+ 9,48 Prozent auf 5,06 GBP), Marks Spencer (+ 2,42 Prozent auf 3,94 GBP), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 15,35 GBP), Next (+ 2,29 Prozent auf 156,25 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,27 Prozent auf 71,95 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Diageo (-1,86 Prozent auf 17,38 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,38 Prozent auf 87,18 GBP), Endeavour Mining (-1,24 Prozent auf 47,14 GBP), Unilever (-1,22 Prozent auf 47,24 GBP) und Compass Group (-1,06 Prozent auf 31,00 USD).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 164 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,814 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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