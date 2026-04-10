WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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FTSE 100 im Fokus 10.04.2026 12:26:56

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Freitagmittag mit Zuschlägen

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Freitagmittag mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 10 626,51 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,020 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 603,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 603,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 657,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 576,01 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,82 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 412,24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, stand der FTSE 100 bei 10 124,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der FTSE 100 7 913,25 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,79 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 3,81 Prozent auf 2,33 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3,55 Prozent auf 45,49 GBP), Kingfisher (+ 3,13 Prozent auf 3,10 GBP), WPP 2012 (+ 3,00 Prozent auf 2,52 GBP) und Burberry (+ 3,00 Prozent auf 11,67 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BAE Systems (-2,56 Prozent auf 22,11 GBP), Compass Group (-1,37 Prozent auf 27,71 USD), Centrica (-1,36 Prozent auf 2,10 GBP), BP (-1,31 Prozent auf 5,73 GBP) und 3i (-1,20 Prozent auf 26,65 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 950 666 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,955 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

2026 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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