FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Freitagnachmittag freundlich

Mit dem FTSE 100 geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent auf 10 699,81 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,206 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 638,86 Punkte an der Kurstafel, nach 10 639,17 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 708,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 599,10 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,939 Prozent zu. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 10 461,63 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Wert von 10 379,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der FTSE 100 bei 9 138,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,52 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3,48 Prozent auf 0,89 GBP), Sage (+ 3,38 Prozent auf 8,49 GBP), RELX (+ 3,06 Prozent auf 25,26 GBP), Experian (+ 2,86 Prozent auf 27,31 GBP) und Computacenter (+ 2,80 Prozent auf 48,38 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-3,59 Prozent auf 3,33 GBP), Halma (-1,21 Prozent auf 36,06 GBP), Vodafone Group (-1,21 Prozent auf 1,15 GBP), Antofagasta (-1,16 Prozent auf 35,79 GBP) und BP (-0,99 Prozent auf 5,50 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 22 528 042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 309,852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at