FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

Der Handel in London verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,05 Prozent stärker bei 10 148,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,814 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 143,14 Punkte an der Kurstafel, nach 10 143,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 125,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 175,41 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 9 645,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 502,35 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,99 Prozent. Bei 10 257,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 951,14 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 3,92 Prozent auf 43,31 GBP), Antofagasta (+ 3,13 Prozent auf 36,96 GBP), Segro (+ 2,14 Prozent auf 7,45 GBP), J Sainsbury (+ 1,76 Prozent auf 3,19 GBP) und Weir Group (+ 1,70 Prozent auf 32,32 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil 3i (-3,62 Prozent auf 31,70 GBP), Experian (-3,30 Prozent auf 29,29 GBP), Auto Trader Group (-2,96 Prozent auf 5,52 GBP), Reckitt Benckiser (-2,63 Prozent auf 58,60 GBP) und easyJet (-2,19 Prozent auf 4,71 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 16 604 348 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 243,663 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,27 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at