FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent fester bei 10 270,66 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,935 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent fester bei 10 233,56 Punkten, nach 10 233,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 226,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 284,79 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 10 600,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 472,11 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 8 554,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Airtel Africa (+ 17,22 Prozent auf 4,30 GBP), International Consolidated Airlines (+ 6,49 Prozent auf 4,10 GBP), Fresnillo (+ 4,31 Prozent auf 37,26 GBP), Antofagasta (+ 3,73 Prozent auf 40,43 GBP) und Anglo American (+ 3,51 Prozent auf 39,84 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-5,91 Prozent auf 71,04 GBP), JD Sports Fashion (-4,98 Prozent auf 0,71 GBP), Entain (-3,70 Prozent auf 5,28 GBP), Whitbread (-3,40 Prozent auf 23,28 GBP) und Burberry (-2,89 Prozent auf 11,75 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 30 649 936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 262,093 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at