FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,12 Prozent tiefer bei 10 264,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,992 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 277,40 Punkte an der Kurstafel, nach 10 276,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 278,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 184,99 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,974 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 08.04.2026, mit 10 608,88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 10 369,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 531,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 4,89 Prozent auf 2,32 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,29 Prozent auf 0,75 GBP), Vodafone Group (+ 2,03 Prozent auf 1,18 GBP), Land Securities Group (+ 1,96 Prozent auf 5,97 GBP) und NatWest Group (+ 1,82 Prozent auf 5,82 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Intertek (-2,88 Prozent auf 49,00 GBP), Metlen Energy Metals (-2,05 Prozent auf 37,20 EUR), BAE Systems (-1,78 Prozent auf 19,56 GBP), Bunzl (-1,77 Prozent auf 23,84 GBP) und J Sainsbury (-1,75 Prozent auf 3,14 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 57 777 697 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,996 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at