FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,42 Prozent stärker bei 10 541,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,142 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 498,06 Punkten, nach 10 497,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 602,57 Punkte, das Tagestief hingegen 10 498,03 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 10 831,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 651,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 479,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,93 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Whitbread (+ 5,15 Prozent auf 25,51 GBP), Weir Group (+ 3,10 Prozent auf 26,62 GBP), Informa (+ 2,95 Prozent auf 8,87 GBP), Next (+ 2,93 Prozent auf 145,95 GBP) und Burberry (+ 2,79 Prozent auf 10,32 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-4,08 Prozent auf 18,55 GBP), Melrose Industries (-2,97 Prozent auf 4,61 GBP), Rolls-Royce (-2,69 Prozent auf 14,38 GBP), Ithaca Energy (-2,56 Prozent auf 2,74 GBP) und IG Group (-2,43 Prozent auf 9,62 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 123 383 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 294,444 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at