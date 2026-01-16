FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,19 Prozent auf 10 219,30 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,832 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 238,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 238,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10 212,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 240,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,937 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 684,79 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 9 436,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 391,90 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,69 Prozent aufwärts. Bei 10 250,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 1,75 Prozent auf 2,91 GBP), BAE Systems (+ 1,62 Prozent auf 20,74 GBP), Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 12,88 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 0,77 Prozent auf 137,60 USD) und Intermediate Capital Group (+ 0,69 Prozent auf 20,44 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Next (-2,79 Prozent auf 135,70 GBP), Antofagasta (-1,77 Prozent auf 36,00 GBP), Rio Tinto (-1,65 Prozent auf 63,61 GBP), Pearson (-1,61 Prozent auf 9,63 GBP) und Sage (-1,30 Prozent auf 10,26 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 170 167 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 256,463 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

