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WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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FTSE 100-Kursentwicklung 16.06.2026 15:58:47

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus

Der FTSE 100 performt heute positiv.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,74 Prozent auf 10 507,87 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,997 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,006 Prozent fester bei 10 431,26 Punkten, nach 10 430,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 428,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 514,87 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10 195,37 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 10 317,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 875,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 4,04 Prozent auf 82,98 GBP), Rolls-Royce (+ 3,34 Prozent auf 14,04 GBP), ConvaTec (+ 3,14 Prozent auf 2,10 GBP), Entain (+ 2,79 Prozent auf 6,05 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,59 Prozent auf 14,88 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Frasers Group (-3,72 Prozent auf 7,25 GBP), BT Group (-2,15 Prozent auf 1,98 GBP), Associated British Foods (-1,87 Prozent auf 18,91 GBP), Metlen Energy Metals (-1,44 Prozent auf 40,94 EUR) und Pearson (-1,14 Prozent auf 11,27 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 28 988 681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,934 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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