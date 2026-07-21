FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent stärker bei 10 585,91 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,185 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10 524,25 Punkten, nach 10 524,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 10 483,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 585,91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 10 363,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 498,09 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Wert von 9 012,99 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,38 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 5,83 Prozent auf 36,67 GBP), Marks Spencer (+ 4,84 Prozent auf 3,98 GBP), Fresnillo (+ 4,44 Prozent auf 25,66 GBP), Babcock International (+ 4,14 Prozent auf 10,81 GBP) und Endeavour Mining (+ 3,80 Prozent auf 35,54 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Segro (-3,49 Prozent auf 8,69 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,76 Prozent auf 86,00 GBP), JD Sports Fashion (-2,63 Prozent auf 0,86 GBP), Reckitt Benckiser Group (-2,57 Prozent auf 49,38 GBP) und RELX (-2,54 Prozent auf 24,54 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 88 747 672 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,912 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at