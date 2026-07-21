London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Marktbericht
|
21.07.2026 17:58:48
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent stärker bei 10 585,91 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,185 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10 524,25 Punkten, nach 10 524,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 10 483,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 585,91 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 10 363,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 498,09 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Wert von 9 012,99 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,38 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.
Tops und Flops im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 5,83 Prozent auf 36,67 GBP), Marks Spencer (+ 4,84 Prozent auf 3,98 GBP), Fresnillo (+ 4,44 Prozent auf 25,66 GBP), Babcock International (+ 4,14 Prozent auf 10,81 GBP) und Endeavour Mining (+ 3,80 Prozent auf 35,54 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Segro (-3,49 Prozent auf 8,69 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,76 Prozent auf 86,00 GBP), JD Sports Fashion (-2,63 Prozent auf 0,86 GBP), Reckitt Benckiser Group (-2,57 Prozent auf 49,38 GBP) und RELX (-2,54 Prozent auf 24,54 GBP).
Die teuersten Unternehmen im FTSE 100
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 88 747 672 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,912 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
17:58
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.07.26
|Handel in London: FTSE 100 am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.07.26