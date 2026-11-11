FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 10 790,37 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,274 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 751,67 Punkte an der Kurstafel, nach 10 751,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 842,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 751,67 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 10 552,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 844,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9 899,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Spirax-Sarco Engineering (+ 3,47 Prozent auf 76,10 GBP), ConvaTec (+ 2,57 Prozent auf 2,55 GBP), Croda International (+ 2,47 Prozent auf 37,31 GBP), Computacenter (+ 2,34 Prozent auf 48,18 GBP) und BP (+ 2,19 Prozent auf 5,64 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Babcock International (-2,54 Prozent auf 10,35 GBP), JD Sports Fashion (-1,60 Prozent auf 0,96 GBP), Investec (-1,47 Prozent auf 6,35 GBP), Barratt Developments (-1,46 Prozent auf 3,24 GBP) und Diageo (-1,37 Prozent auf 18,70 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 28 187 555 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,787 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at