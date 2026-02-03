FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt am Dienstagmittag zurück

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,43 Prozent leichter bei 10 296,81 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,892 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 341,32 Punkten in den Handel, nach 10 341,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 296,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 373,28 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 951,14 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Stand von 9 701,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 583,56 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,47 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 373,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Anglo American (+ 3,88 Prozent auf 35,84 GBP), Fresnillo (+ 3,72 Prozent auf 38,05 GBP), Antofagasta (+ 3,46 Prozent auf 37,66 GBP), Marks Spencer (+ 2,43 Prozent auf 3,79 GBP) und Rio Tinto (+ 1,85 Prozent auf 69,28 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil RELX (-10,14 Prozent auf 23,23 GBP), WPP 2012 (-6,47 Prozent auf 2,83 GBP), Experian (-6,23 Prozent auf 25,69 GBP), JD Sports Fashion (-5,14 Prozent auf 0,82 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-4,88 Prozent auf 78,32 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 360 944 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 255,847 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 5,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at