FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

In London war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 10 265,32 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,935 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,017 Prozent höher bei 10 271,17 Punkten, nach 10 269,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 271,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 152,05 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 10 600,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 402,44 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 12.05.2025, mit 8 604,98 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,16 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intertek (+ 6,43 Prozent auf 53,00 GBP), BAT (+ 5,82 Prozent auf 46,34 GBP), Compass Group (+ 5,76 Prozent auf 31,93 USD), Flutter Entertainment (+ 3,99 Prozent auf 72,90 GBP) und Imperial Brands (+ 3,81 Prozent auf 28,32 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Vodafone Group (-7,02 Prozent auf 1,12 GBP), 3i (-4,61 Prozent auf 24,00 GBP), Lloyds Banking Group (-4,35 Prozent auf 0,94 GBP), StJamess Place (-4,35 Prozent auf 11,55 GBP) und Marks Spencer (-4,22 Prozent auf 3,09 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 178 375 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 261,459 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at